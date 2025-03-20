Кадровая программа «Герои Подмосковья» — это важный шаг для поддержки участников спецоперации. Проект дает гибкость в принятии решений и возможность выбрать интересующее направление в обучении и работе, сообщила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Московской области, депутат Одинцовского Совета депутатов, член Общественного совета региональной программы «Герои Подмосковья» Ольга Ермакова.

Она отметила, что после возвращения к мирной жизни многим бойцам бывает сложно найти себя в профессиональном плане. Некоторые хотят продолжить служить государству и после спецоперации.

«И здесь важно, что программа дает не только знания, но и реальные карьерные возможности. Участников не просто обучают, им помогают выстроить траекторию развития — будь то работа в госструктурах, в бизнесе или общественная деятельность. Это дает гибкость в принятии решений и возможность выбрать направление по интересам», — рассказала Ермакова.

Заявку на участие в проекте «Герои Подмосковья» бойцы СВО могут подать с 3 марта по 30 апреля. Они имеют возможность развить управленческие навыки, получить новые знания, построить карьеру. Для участия в программе у бойцов должно быть российское гражданство и диплом о высшем образовании.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что региональная кадровая программа «Герои Подмосковья» запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. Она направлена на помощь бойцам СВО в реализации себя на гражданке.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил Воробьев.

Подача заявок продлится до 30 апреля. Тестирование пройдет на сайте с 1 по 29 мая в 2 потока: основной — с 1 по 4 мая, дополнительный — с 26 по 29 мая. С 30 мая по 24 июня состоится этап собеседований. 1 июля финалистов зачислят в программу. Обучение по очно-заочной программе профессиональной переподготовки продлится с 15 сентября 2025 года по 15 сентября 2026 года.

Обучение бесплатное. Лучшим участникам по итогам обучения предложат вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.