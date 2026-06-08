Энергетики Подмосковья восстановили 34 км ЛЭП в Широкине ДНР

Специалисты из Подмосковья завершили ремонт воздушных линий электропередачи в селе Широкино Донецкой Народной Республики. Работы охватили более 34 км сетей и три трансформаторные подстанции, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В селе Широкино полностью отремонтировали воздушные линии 0,4 и 10 кВ общей протяженностью свыше 34 км. Из них более 2 км составили линии 10 кВ и более 32 км — линии 0,4 кВ.

Специалисты также восстановили комплектную трансформаторную подстанцию КТП-525 с силовым трансформатором мощностью 400 кВА и две подстанции КТП-526 и КТП-91 с трансформаторами по 250 кВА. Это позволило обеспечить техническую возможность подключения к электросетям более 550 заявителей, включая частные домовладения.

«Восстановление электросетевой инфраструктуры в селе Широкино — важный этап работы на подшефных территориях ДНР. Главный результат — не только километры линий, но и социальный эффект. Мы обеспечили возможность подключения к сетям более полутысячи жителей, которые долгое время ждали стабильного энергоснабжения», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Он добавил, что работы по восстановлению электроснабжения на подшефных территориях будут продолжены.

С 2024 года компания «Мособлэнерго» проводит капитальный ремонт электросетей, строительство и реконструкцию трансформаторных подстанций и линий электропередачи в ДНР для обеспечения надежного энергоснабжения жилых домов и объектов ЖКХ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.