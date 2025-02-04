Энергетики Подмосковья направили партию гумпомощи участникам СВО

В рамках инициативы по поддержке участников СВО в начале февраля специалисты «Мособлэнерго» направили первую в 2025 году партию гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Чтобы обеспечить бойцам условия для безопасного укрытия, отдыха и восстановления было принято решение о приобретении пиломатериала для обустройства блиндажей. На выделенные ресурсы приобретены 25 кубометров досок, которые на двух грузовых автомобилях направлены в зону проведения спецоперации. Акция помощи реализована «Мособлэнерго» при содействии благотворительного фонда «Единство народов».

Энергетики регулярно организовывают акции, взаимодействуют с местными органами власти и благотворительными организациями для оказания помощи нашим военнослужащим и жителям пострадавших регионов. В 2024 году коллектив «Мособлэнерго» передал шесть партий гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

Сотрудники «Мособлэнерго» также регулярно проявляют личную инициативу по сбору и транспортировке необходимых защитникам товаров. Энергетики отправляют посылки с гуманитарной помощью, оказывают адресную помощь бойцам и их семьям, приобретают технику и оборудование, передают личное имущество для защиты наших бойцов и успешного решения боевых задач.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.