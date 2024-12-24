«Елку пожеланий» от пациентов НИКИ детства Подмосковья отправили в зону СВО

«Елку пожеланий» с новогодними открытками от маленьких пациентов НИКИ детства отправили бойцам в зону специальной военной операции. Свои пожелания, теплые слова и поздравления написали дети с врожденными заболеваниями, ограниченными возможностями здоровья, находящиеся на лечении в многопрофильном стационаре НИКИ детства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Трогательная акция под названием «Елка пожеланий» стартовала в стенах НИКИ детства 20 декабря. Эта инициатива врачей института, которую поддержали наши маленькие пациенты и их родители. Мы хотели порадовать участников специальной военной операции, защитников нашей родины, подарить тепло и надежду тем, кто защищает мирное небо над нашими головами», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Главный педиатр Московской области Нисо Одинаева добавила, что акция «Елка пожеланий» — это не просто благотворительная инициатива, это инструмент воспитания патриотизма и гражданского долга у подрастающего поколения.

Участие в ней позволяет детям осознать важность мирной жизни и выразить свою благодарность тем, кто ежедневно рискует своей жизнью ради ее сохранения. Сегодня «Елка пожеланий» от пациентов НИКИ детства отправится в зону СВО вместе с очередным гуманитарным грузом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.