Украинская армия, по сведениям силовых структур РФ, выводит с харьковского направления спецоперации элитные бригады в тыл, скорее всего, для доукомплектования, сообщает ТАСС .

Сейчас на фронте не наблюдается подразделений 92-й и 82-й отдельных десантно-штурмовых бригад ВСУ. Позиции этих украинских военных заняла тероборона. Кроме того, еще одно подразделение, которое претендует на статус элитного в ВСУ — 47-я отдельная мехбригада — также выведено в тыл.

Скорее всего, после доукомплектования противник будет готовить новую попытку прорвать фронт с помощью указанных бригад.

Также командование ВСУ отправляет свою элиту на заведомо провальные задания. Это делается ради красивых кадров и поддержания рейтинга лидера страны Владимира Зеленского.