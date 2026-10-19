USD
Доллар США
83,62
-0.17 %
EUR
Евро
93,72
-0.05 %
CNY
Китайский Юань
12,49
-0.03 %
GBP
Фунт стерлингов
110,82
0.54 %

Элитное добровольческое подразделение «БАРС-МОСКВА» защищает небо столицы

Спецоперация

Продолжается набор в элитное добровольческое подразделение для работы с БПЛА-перехватчиками «БАРС-МОСКВА».

География: строго Москва, Московская или Калужская области.

Статус: служба не относится к участию в СВО.

Контракт заключается строго на 1 год (для призывников приравнивается к году военной службы по призыву).

Оплата

  • Достойный доход и оплата на этапе обучения.
  • Рядовой состав: от 220 000 рублей/месяц.
  • Командный состав: от 300 000 рублей/месяц.
  • 30 дней бесплатного обучения работе с БПЛА-перехватчиками на базе в Москве и области.

Важно: на весь период подготовки сохраняется и выплачивается полное денежное довольствие.

Кого ждут в «БАРС-МОСКВА»

Базовые требования:

  • мужчины, граждане РФ, возраст от 18 до 50 лет.
  • группа здоровья А, Б или В (подтверждается медкомиссией).
  • география проживания и прописка не имеют значения.

Кандидаты в приоритете:

  • с высшим или средним специальным техническим образованием.
  • с опытом военной службы или участия в СВО.
  • с навыками пилотирования БПЛА.

Государственная поддержка семьи

  • Пособие семье при рождении ребенка.
  • Ежемесячное пособие на ребенка.
  • Зачисление детей в детские сады.
  • Бесплатные городские детские сады.
  • Бесплатное питание для детей в школах.
  • Бесплатные продленка, кружки, секции.
  • Бесплатная учеба в колледжах и вузах.
  • Помощь и уход пожилым родителям и близким.
  • Проф. обучение для супруги и детей.
  • Содействие членам семьи в поиске работы.
  • Психологическая помощь семье.
  • Помощь в оформлении выплат, мер поддержки.
  • Помощь по юридическим вопросам.
  • Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Дополнительная информация

Ограничениями для поступления являются наличие:

  • неснятой или непогашенной судимости, а также при ведении дознания/следствия.
  • тяжелых медицинских противопоказаний (ВИЧ, туберкулез, гепатиты и ряд других заболеваний, выявленных медкомиссией).
  • алкогольной, наркотической или иной зависимости.

Подробности можно узнать по телефону +7 (499) 556-65-66, почте info@kontraktmo.ru, через боты в Telegram @bars_mo_bot и МАКС max.ru/bars_mo_bot.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.