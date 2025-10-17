Электростальский Центр поддержки участников СВО ведет ежедневную активную работу

сегодня в 21:49

6 октября Центр поддержки участников СВО и их семей посетил временно исполняющий полномочия главы городского округа Электросталь Ефанов Филипп Александрович. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе визита он пообщался с активистами Центра, а также с руководителями местных отделений Ассоциации ветеранов СВО Московской области и Фонда «Защитники Отечества».

Центр ведет активную ежедневную работу. Волонтеры и просто неравнодушные жители плетут маскировочные сети, собирают посылки с гуманитарной помощью, а также оказывают всевозможную помощь нашим бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции.

Филипп Александрович поблагодарил волонтеров за их самоотверженный труд, подчеркнув, что подобная деятельность играет важнейшую роль в деле поддержки защитников Отечества и их семей. Он поручил сформировать актуальный список необходимых вещей, чтобы в кратчайшие сроки оказать поддержку Центру и его подопечным.

Центр поддержки участников СВО и их семей расположен по адресу: ул. Горького, д. 18.

Связаться с представителями можно по телефону 8-991-666-96-82.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.