Полковник СБУ Иван Воронич был застрелен в Киеве. Событие вызвало широкий резонанс и обсуждение возможных причин его убийства среди экспертов и военных корреспондентов, сообщает «Царьград» .

В Киеве был убит полковник СБУ, старший оперативный сотрудник элитного подразделения «Альфа» Иван Воронич. Видеозапись нападения быстро распространилась по мировым СМИ. По данным украинских спецслужб, рассматриваются различные версии произошедшего, включая месть российских спецслужб и внутренние «разборки».

Нападавший выпустил пять пуль, все они попали в Воронича. После убийства киллер скрылся с места преступления. Эксперты отмечают, что Воронич принимал участие в операции «Паутина», направленной на уничтожение бомбардировщиков, что могло сделать его мишенью как для российских, так и для украинских сил.

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков заявил, что после ликвидации Воронича «включился механизм внешних силовых операций России на Украине». Его коллега из «Комсомольской правды» Александр Коц выразил надежду, что устранение Воронича — результат действий российских спецслужб, отметив, что нужно действовать против тех, кто принимает решения.

В то же время бывший депутат Верховной рады Олег Царев и военный эксперт Михаил Звинчук подчеркнули, что мотивов для убийства Воронича достаточно как у российских спецслужб, так и внутри самой Украины. Звинчук добавил, что нельзя исключать внутреннюю борьбу в рядах СБУ.

Эксперты напомнили о похожем случае с разведчиком Денисом Киреевым, которого, по данным украинских СМИ, убили сотрудники СБУ по подозрению в государственной измене. Полковник запаса Евгений Кривошеев отметил, что действия убийцы Воронича не похожи на работу профессионала, и допустил, что это могла быть инсценировка.

Вопрос о том, кто стоит за убийством Воронича, остается открытым. Специалисты не исключают как внешнее вмешательство, так и внутренние конфликты в украинских спецслужбах.