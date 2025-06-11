Эксперт указал на цель ВСУ для нового теракта в России

Украина может попытаться совершить очередной теракт в России, и его целью может стать Крымский мост. По мнению военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, произойти это может в важное для страны время — в День России, пишет Инфо24 .

В Сети распространилась информация, что представители киевского режима могут снова устроить теракты в России. Один из них ВСУ хотят приурочить ко дню рождения американского президента Дональда Трампа, который 14-го июня отметит 79-летие. Еще один теракт может произойти двумя днями ранее — 12 июня, в День России.

«Не знаю, как насчет дня рождения Трампа, но вот 12 июня, в День России, они точно могут устроить серию терактов. Я думаю, что именно в этот день они устроят теракт, целью которого может стать Крымский мост, так как для Киева это символ поражения», — отметил Дандыкин.

При этом военный эксперт считает, что вряд ли Киев решится атаковать российские корабли в Тихом океане. Подобные акции никогда не разглашаются заранее, поэтому, скорее всего, распространившаяся информация — отвлекающий маневр, а настоящий удар будет совершен в другом месте.