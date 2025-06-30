По данным военного эксперта, офицера запаса и ветерана боевых действий Олега Шаландина, Россия провела масштабную ракетно-артиллерийскую атаку. Целями стали объекты военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающие предприятия Украины. В ходе ударов применялись высокоточные ракеты большой дальности, включая гиперзвуковую систему «Кинжал», а также беспилотники, сообщает «Царьград» .

Политик Олег Царев добавил, что, по данным мониторинга, с российской территории было запущено 107 беспилотников, из которых, якобы, 74 «сбиты или локационно потеряны». Основные атаки пришлись на Харьковскую, Одесскую, Днепропетровскую и Запорожскую области.

В Одесской области, в дачном поселке Совиньон, был атакован логистический центр, обеспечивающий военное химическое производство. В Ильичевске удар «Геранью» пришелся на зерновой терминал во время ночной разгрузки, что привело к возгоранию. В Бурлачьей Балке были поражены портовая инфраструктура, склады с боеприпасами и ГСМ, ангар с беспилотниками, а также пункт размещения иностранных инструкторов. На местах ударов зафиксировано как минимум три очага пожара.

Как сообщило Министерство обороны России, все цели успешно поражены.

Ранее стало известно, что после этих масштабных атак украинский министр иностранных дел Андрей Сибига вновь поднял крик. В своем заявлении он призвал лишить Россию ресурсов, утверждая, что этого можно добиться санкциями. Поэтому глава МИД потребовал от ЕС и США объединиться и усилить давление на Москву.

Однако, судя по последним новостям из Венгрии, Дональд Трамп не собирается прислушиваться к Киеву. Для Владимира Зеленского это, очевидно, стало еще одним ударом. Ему так и не удалось добиться вступления в НАТО, увеличения западной помощи или ужесточения санкций.

Учитывая, что ситуация на фронте складывается в пользу России, конец режима Зеленского становится все ближе.