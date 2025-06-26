Эксперт: РФ нужна комплексная защита от дронов, включая отключение вышек

Чтобы надежно противостоять атакам украинских беспилотников, во всех регионах России нужно внедрять комплексную систему защиты, сочетающую пассивные и активные меры, а также оперативное отключение вышек сотовой связи в случае угрозы, заявил представитель компании «Техносоюз» Вячеслав Бедных, сообщает радио Sputnik .

«Все социально значимые и прочие важные объекты должны быть защищены. Потому что угроза уже — где Сибирь, Иркутская область, и где фронт — это тысячи километров. И вот она угроза. Вчера они придумали запускать дроны из кузова фур, завтра придумают еще что-то», — заявил Вячеслав Бедных в эфире радио Sputnik.