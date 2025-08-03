Эксперт рассказал о продвижении ВС РФ в Запорожской области

сегодня в 02:36

Несмотря на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) отбить позиции, российские бойцы продолжают закрепляться в освобожденной Темировке Запорожской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши войска укрепляют рубежи, отражают атаки противника и готовят плацдармы для дальнейшего продвижения», — отметил Марочко.

По его словам, сейчас основные усилия сосредоточены на закреплении достигнутых успехов и создании условий для последующих наступательных действий.

Ранее Минобороны РФ сообщило о взятии Темировки силами группировки «Восток». Этот населенный пункт имеет стратегическое значение, так как его контроль позволяет усилить давление на украинские позиции в Запорожском направлении.