Эксперт раскрыл бесполезность Patriot для Украины

США планируют поставлять Украине системы ПВО Patriot, но это оружие не станет спасением ни для Киева, ни для Вашингтона. Дональд Трамп уже это понял, а военный эксперт Александр Артамонов объяснил, в чем подвох, сообщает «Царьград».

Артамонов отметил, что важно учитывать, какие именно Patriot США намерены продать Украине через НАТО. Это устаревшие системы, выпускаемые более 30 лет, многие из которых уже выработали свой ресурс. Вместо утилизации Америка предпочитает сбыть их Киеву. Эксперт подчеркнул: США ничего не отдают просто так — они всегда ведут торговлю.

Однако Patriot бессильны против России. У нее есть оружие, которое эти системы не перехватят.

«Никакой Patriot не защитит от гиперзвуковой ракеты в силу того, что скорость полета этой противоракеты в разы ниже русского „гиперзвука“. У „Кинжала“, стоящего на Миг-31, скорость выше 8 махов. А у того же самого „Авангарда“ — 23-25 махов. Физически перехватить они не могут. Поэтому получается, что Patriot сами по себе могут быть бесполезны. У России или Ирана, или КНДР есть „гиперзвук“, — пояснил Артамонов.

Еще сложнее Patriot справиться с массовыми атаками дронов, за которыми следуют ракеты. Перехват каждого снаряда обходится в 1,5-2 миллиона долларов, что делает их применение крайне невыгодным.

По мнению эксперта, вероятно, Трамп просто избавляется от залежалого товара, который никому не нужен и ничего не гарантирует.

При этом президент США демонстрирует поддержку Украине, не упуская возможности заработать.