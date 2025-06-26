Эксперт оценил опасность скопированных Украиной с российских «умные бомбы»

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Украина смогла воспроизвести российский универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК) для авиабомб, и это создаст серьезную угрозу для российских войск в зоне спецоперации. Об этом сообщает Инфо24 .

Ранее появилась информация, что ВВС Украины начали испытания «умных бомб», внешне идентичных российскому УМПК. В опубликованном видео показан момент сброса бомбы и раскрытия крыльев модуля, но поражение цели не зафиксировано. Некоторые российские эксперты назвали ролик «показухой», приуроченной к саммиту НАТО.

«Это не показуха. Я думаю, что Киеву действительно удалось сделать эффективную копию российского УМПК. Дело в том, что там нет ничего сложного, так как это простой планер, который подвешивается на неуправляемую бомбу. Кроме того, у Киева есть большие запасы таких авиабомб, которые ему достались в наследство от Советского Союза. То есть у Украины есть неограниченные возможности для испытания и доведения до ума копии российского УМПК», — пояснил Матвийчук.

Эксперт считает, что Украина намеренно показала испытания, чтобы убедить Запад в необходимости поставок истребителей. Он подчеркнул, что скопированный модуль может быть опасен для российских военных.

Матвийчук также уточнил, что у ВСУ мало самолетов, но демонстрация УМПК может помочь получить технику от западных союзников.

«Мы должны серьезно относиться к копии российского УМПК, так как у Киева все еще есть технологические возможности для запуска этого модуля в серийное производство и его использования против наших войск в зоне проведения специальной военной операции», — сказал Матвийчук.