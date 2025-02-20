Эксперт: брянские леса могут помешать полномасштабному наступлению ВСУ

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что сейчас ситуацию на границе Украины и Брянской области полностью контролируется Россией и леса могут помешать полномасштабному наступлению ВСУ, сообщает Life.ru.

«Пользуясь скрытностью в лесных массивах, они выдвигаются на позиции, производят обстрелы, а потом, как говорится, пытаются укрыться. Но такого рода попытки происходят с определенной регулярностью, и все они пресекаются действиями нашей армии, которая держит там оборону», — пояснил Леонков.

По его словам, после курской авантюры Россия значительно укрепила границы.

Ранее ВСУ сообщили о планах по большому наступлению на Брянскую область. Таким образом Киев надеется помешать российско-американским переговорам. Украинская армия занимается сбором техники и солдат в 50 километрах от границы, сейчас силы сосредоточены в двух населенных пунктах Сумской области.