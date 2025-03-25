Экс-зэк попал в плен, перешел на сторону Украины и снова попал в плен к ВС РФ

Baza: экс-заключенный перешел на сторону ВСУ и попал в плен к ВС России

Военнослужащий ВС РФ попал в плен во время боев против ВСУ, перешел на сторону Украины и через несколько дней снова был пленен, но уже российскими военными. Теперь он фигурант уголовного дела о госизмене, утверждает Baza .

Мужчина, будучи заключенным, подписал контракт с Минобороны России и отправился на фронт. В июне 2023 года он прибыл на позиции в Ясиноватский район, но по прошествии нескольких дней попал в плен.

Следствие считает, что в плену 51-летний экс-заключенный решил перейти на сторону Украины и прошел обучение в ВСУ. Вскоре мужчина получил украинскую форму, оружие и стал штурмовиком.

29 июля 2023 года фигурант вступил в бой против российской армии. Спустя несколько дней, 9 августа, он получил ранение и снова попал в плен, но уже к российским войскам. Далее фигурант прошел лечение в госпитале и был задержан.

Мужчине грозит до 20 лет колонии.