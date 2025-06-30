Экс-тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев погиб на СВО

Спецоперация
Федерация фристайла России

Фото - © Федерация фристайла России

В федерации фристайла Петербурга рассказали, что бывший старший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев погиб в боях в ходе специальной военной операции, сообщает «Бриф24».

Он был командиром десантно-штурмового подразделения.

До этого на протяжении 7 лет Васильев занимался подготовкой спортсменов в сборной, воспитывая чемпионов мирового уровня.

Также Васильеву было присвоено почетное звание Заслуженного тренера Чувашской Республики.

Федерация фристайла Петербурга выразила глубокие соболезнования семье и друзьям экс-тренера.