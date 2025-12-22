Экс-корреспондента Lenta Чигасова убил в ДНР украинский БПЛА

сегодня в 15:26

Под Северском в Донецкой Народной Республике (ДНР) во время удара БПЛА ВСУ погиб бывший корреспондент Lenta Николай Чигасов. Он был смертельно ранен в середине сентября, сообщает издание .

Чигасов выполнял боевую задачу. Его убили рядом с населенным пунктом Верхнекаменское.

Чигасов устроился на работу в международную редакцию Lenta в 2021 году. Работал там до 2022 года включительно.

Погибший закончил факультет политологии и мировой политики «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ) в Санкт-Петербурге. Специализировался на военных и дипломатических конфликтах. Также писал о проблемах международных организаций, блоков.

После начала СВО добровольно ушел на фронт.

