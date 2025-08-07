Экс-глава Ульчского района Хабаровского края погиб на СВО

сегодня в 03:40

Бывший глава Ульчского района Хабаровского края Федор Иващук погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале .

51-летний Иващук в марте этого года добровольно оставил пост главы района и отправился на фронт в составе отряда БАРС-8 «Хабаровск».

«Особенно тяжело узнавать о гибели человека, с которым был знаком и вместе работал», — написал Демешин, выразив соболезнования семье погибшего.