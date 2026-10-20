Экс-депутат Верховной рады Килинкаров предрек ответ Трампа на критику Зеленского

Поводом для комментария стало заявление Зеленского о том, что партнеры пытались убедить Украину капитулировать. Он также выразил опасение, что американская сторона рассчитывает быстрее завершить войну за счет Украины.

«То, что происходит сейчас во взаимоотношениях между Зеленским и Трампом, даже не сравнимо с ситуацией в Овальном кабинете. Зеленский фактически критикует Трампа в преддверии промежуточных выборов, это называется прямым вмешательством во внутренние дела США, и то, что это не останется без последствий, у меня тут нет абсолютно никаких сомнений», — сказал Килинкаров.

По оценке экс-депутата, отношения сторон прошли путь от восприятия американской помощи как должного до скандала в Овальном кабинете, игнорирования просьб Трампа и публичных выпадов. Масштаб возможного давления на Киев он связал с результатами промежуточных выборов в США.

Килинкаров назвал среди возможных инструментов финансовые и энергетические рычаги, а также коррупционные дела, которые, по его утверждению, есть у американской стороны. Он считает, что Трамп будет учитывать как интересы США, так и личную выгоду.

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