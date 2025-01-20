Ефимов: Центр отбора на военную службу по контракту в Балашихе является уникальной базой подготовки для военнослужащих

Депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Тарас Ефимов рассказал о военной службе по контракту и ее преимуществах. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

По словам Ефимова, главный посыл для Героев, которые выбирают военную службу — это, конечно, принести мир для России, для своих родных и близких.

«Исключить раз и навсегда нападения на мирные города, в том числе с использованием дронов и дальнобойного оружия. А для этого нужна безоговорочная Победа. Победа через уничтожение режима неонацистов и русофобов, которые захватили власть на Украине при поддержке стран Запада», — сказал депутат.

Как отметил парламентарий, центр отбора на военную службу по контракту в Балашихе представляет собой уникальную школу подготовки, где в сжатые сроки добровольцам дается максимально-эффективный курс «молодого бойца».

«Важно, что в его учебных классах представлены все виды НАТОвского оружия, на которое можно не только посмотреть, но и изучить, понять, как оно работает. Информация для военнослужащих дается в концентрированном виде, в том числе об опасных „самоделках“ — минах-обманках, о которых в мирной жизни мы и не знаем. Такой подход позволяет не только сберечь жизни наших ребят на передовой, но и использовать им военные трофеи, отбитые у врага. При этом важно сохранить уникальные наработки и командиров Центра отбора, не только для последующей комплектации военных частей российской армии, но и использовать базу для проведения регулярных военных сборов для находящихся в запасе россиян», — прокомментировал Тарас Ефимов.

Он также рассказал, что регулярно посещает центр отбора контрактников, общается с добровольцами и их командирами.

«2025-й год объявлен Президентом России Годом Защитника Отечества, это год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и это еще одна мотивация поступления на контрактную службу для многих настоящих мужчин», — подытожил Ефимов.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.