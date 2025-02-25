Единоросы наградили волонтеров Рузы за помощь участникам СВО

В молодежном центре города Рузы состоялось торжественное награждение волонтеров, участвующих в сборе и отправке гуманитарной помощи. Их нелегкий, но такой важный труд был отмечен по заслугам. На мероприятии присутствовали почетные гости: депутат фракции «Единая Россия» совета депутатов Рузского округа Надежда Квасова, которая провела церемонию награждения, и депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев, лично вручивший награды каждому участнику. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Владимир Вшивцев выразил глубокую признательность каждому волонтеру за вклад в общее благородное дело. Он подчеркнул значимость их работы и пожелал им дальнейших успехов. Благодарность и уважение, прозвучавшие в этот день, стали лучшим подтверждением важности и значимости их помощи тем, кто в ней нуждается.

«Спасибо вам, дорогие волонтеры, за ваше доброе сердце и готовность помогать!» — сказал Вшивцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.