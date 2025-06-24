Единороссы Балашихи плетут сети поддержки для бойцов спецоперации

В городском округе Балашиха по просьбе группы помощи «По Zову сердца» прошел мастер-класс по плетению маскировочных сетей для бойцов спецоперации. В мероприятии принял участие член местного отделения фракции «Единая Россия» Антон Орешков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Важно показывать нашим защитникам, что мы рядом, что мы их поддерживаем. Плетение сетей — это символ нашей общей поддержки, наш вклад в общее дело», — отметил Орешков.

Освоить технику плетения Антону Орешкову помогли волонтеры. Мастер-класс послужил демонстрацией единства и сплоченности гражданского общества в поддержке участников специальной военной операции.

Сплетенные сети войдут в состав гуманитарного груза, который в ближайшее время будет отправлен в зону СВО. Мастер-классы проходят еженедельно, принять участие в них могут все желающие, для этого достаточно прийти в любое волонтерское сообщество округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.