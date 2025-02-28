«Единая Россия» в Подмосковье проводит Единый день приемов участников СВО по вопросам выплат

28 февраля в региональной и 53-х местных общественных приемных «Единой России» Московской области проходит Единый день участников специальной военной операции и членов их семей по вопросам, связанным с получением выплат. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Приемы ведут депутаты от партии «Единая Россия», представители Адвокатской палаты, соцзащиты, Пенсионного фонда России, фонда «Защитники Отечества», а также юристы и специалисты в области социальной политики.

Руководитель региональной общественной приемной, депутат Государственной Думы Алла Полякова рассказала, что, кроме устных консультаций, по ряду вопросов специалисты оказывают помощь в составлении юридических документов, помогают подготовить обращения в органы власти, местного самоуправления, иные инстанции.

«Тематические единые дни приема участников специальной военной операции и членов их семей на площадках общественных приемных партии „Единая Россия“ в Московской области будут проходить каждый месяц. Это одно из наших приоритетных направлений, которое мы планируем развивать, привлекая для помощи гражданам новые ведомства и организации», — рассказала Полякова.

Узнать подробности и записаться на прием можно, обратившись в Региональную общественную приемную «Единой России» по телефону: 8(495)106-05-50.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.