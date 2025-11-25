«Единая Россия» помогает бойцам СВО, оказавшимся в трудной ситуации

Помощь ветеранам СВО в адаптации к мирной жизни — важнейшая задача для государства. К сожалению, некоторым бойцам по возвращении домой приходится сталкиваться с бюрократическими трудностями: из-за неправильно оформленных или потерянных документов, пробелов во взаимодействии между госструктурами. Чтобы добиться справедливости, ветераны обращаются в «Единую Россию», сообщает пресс-служба партии.

Так, Михаил из поселка Селятино обратился в общественную приемную партии с просьбой помочь с решением проблемы по долгу за ЖКУ — он накопился за время участия в боевых действиях. При этом ветеран обнаружил, что его банковские счета заблокировали.

Депутат Мособлдумы Александр Баранов проконсультировал бойца, доступ к счетам ему вернули после запроса в администрацию поселка. Сейчас Михаил смог отдать большую часть задолженности.

В Ступино в общественную приемную «Единой России» обратился ветеран СВО Станислав, получивший на фронте тяжелое увечье и столкнувшийся с трудностями при получении выплат по ранению.

Депутат Нина Семенова взяла дело под личный контроль и связалась с воинской частью, где служил Станислав. После сбора всех необходимых документов они обратились в военную прокуратуру Подольска, Генеральную прокуратуру и Государственную Думу.

Благодаря общим усилиям выплаты по тяжелому увечью были перечислены ветерану в полном объеме.

В Подольске жительница многоквартирного дома Ксения — родственница участника СВО — обратилась с жалобой на управляющую компанию. Она сообщила, что УК игнорирует ее просьбу о замене батареи, а этот ремонт необходим к началу отопительного сезона.

Проблему удалось решить благодаря руководителю подольского отделения «Единой России» Ольге Сухаревой. По ее инициативе батарею все-таки заменили.

Напомним, в общественных приемных «Единой России» регулярно проходят приемы жителей Подмосковья — за 2025 год по вопросам СВО в Московской области в партию обратились более 2500 человек. Узнать подробную информацию о приемах и записаться можно по телефону: 8(495)106-05–50.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в реабилитационном центре «Ясенки» по запросу врачей появится бассейн.

«У нас на территории Подмосковья действует ряд госпиталей, где восстанавливаются ребята (с СВО — ред.), и наша задача — оснастить реабилитационные комплексы всем необходимым», — сказал Воробьев.