«Единая Россия» передала 11 тонн гуманитарной помощи волонтерам «Курский рубеж»

В составе поставки — продукты, питьевая вода, средства индивидуальной гигиены, консервированная продукция, чай, крупы и макаронные изделия.

«Региональное отделение партии „Единая Россия“ не остаётся равнодушным к ситуации в Курской области, оказывая всевозможную поддержку. В этот раз гуманитарная помощь предназначена для волонтёров, которые работают в Курской области. Это непростой и зачастую физически тяжёлый труд. Они восстанавливают инфраструктуру, помогают жителям в решении бытовых и даже юридических вопросов. В этой миссии участвуют и молодогвардейцы из Московской области. Наша задача — обеспечить волонтёрский корпус всем необходимым, чтобы они могли и дальше продолжать работу по восстановлению Курского региона», — отметил первый заместитель Секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» Денис Перепелицын.

В свою очередь исполнительный секретарь отделения «Единой России» Центрального округа города Курска Татьяна Хмелевская поблагодарила жителей Подмосковья за внимание и поддержку региона.

«Московская область неоднократно помогает нам-курянам после атаки украинских формирований. Сейчас помощь другого рода — она нужна волонтерам, которые трудятся в приграничных районах. На территории Курской области с 18 июля начал работу лагерь „Курский рубеж“. В состав лагеря входят добровольцы из 13 регионов России», — сказала Татьяна Хмелевская.

Также руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» в Люберцах Анна Лисак, которая помогала формировать отправку, поделилась личным опытом участия в доставке гуманитарных грузов и адресной помощи.

«Впервые я поехала по срочному запросу на гуманитарную доставку — в тот момент нужна была машина и оперативный выезд. Для меня это личный вклад: не могу быть на передовой с оружием, но могу помогать делом. Выезжаем регулярно — примерно раз в месяц, а если запросов больше, то и чаще. Привозим продукты, средства гигиены, фонарики — их просили, потому что в некоторых местах нет освещения и электричества. Недавно помогли с машиной для военнослужащих — техника нужна и для перевозки оборудования, и для выездов на ремонт. Отзывы всегда тёплые, ребята благодарят за любую поддержку», — рассказала Анна.

Она отметила, что вместе с материальной помощью важна и «душевная гуманитарная поддержка». Письма и детские работы становятся для адресатов источником моральных сил.

«Мы привозили фигурки из пластилина, которые ребята сделали в детском саду, и письма. Когда я приехала в следующий раз, мне показали эти же фигурки и сказали: „Спасибо“. В тяжёлые моменты они смотрят на них и чувствуют поддержку. Для людей, находящихся далеко от дома, это частичка родного — она действительно помогает не опускать руки», — добавила волонтёр.

Добавим, что у Анны на территории СВО погибло несколько родственников​, это и стало одной из причин ее мотивации принять участие в гуманитарной миссии.

«Я думала, как можно помочь, что можно сделать такого, чтобы быть полезной своей стране, людям, которые сейчас в непростых условиях, далеко от дома, — привезти им частичку родного, домашнего», — поделилась Анна Лисак.

Напомним, что пункты сбора гуманитарной помощи продолжают работу на базе общественных приёмных «Единой России» во всех муниципалитетах Подмосковья. Актуальные списки необходимых вещей и график работы ближайшего отделения размещены на региональном сайте партии.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.