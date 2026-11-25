Партия «Единая Россия» отмечает 25-летие. За это время она объединила россиян с активной гражданской позицией — «Молодую Гвардию», молодежь «Движения Первых», предпринимательское сообщество, волонтеров и неравнодушных граждан. Об этом сообщила Герой России, советник губернатора, депутат Московской областной думы Елена Серова в своем канале в мессенджере МАКС .

Несколько лет участники вместе собирают и отправляют гуманитарную помощь нуждающимся на новых территориях и бойцам. Накануне для 423 мотострелковой бригады Ямпольского полка и подразделения 7 РБ передали большое количество медикаментов, окопных свечей, маскировочных сетей, генератор, антидроновые одеяла и антитепловизорные пончо. Бойцам также передали машину «Нива», которая вместе со всем перечисленным добралась до пункта назначения.

«Сердечно благодарю от себя лично всех неравнодушных граждан, кому небезразлична судьба страны и наших воинов! Особую благодарность выражаю АНО „Сила Духа“ за активную гражданскую позицию», — отметила Елена Серова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.