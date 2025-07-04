«Е****! Е****!»: россиянин снял на видео взрыв БПЛА в нескольких метрах от него

сегодня в 13:07

Baza показала эмоциональное видео взрыва БПЛА во время атаки на Россию

Россиянин снял на видео, как украинский дрон падает рядом его домом и взрывается. Предварительно, кадры сделаны в городе Азов во время налета беспилотников на Ростовскую область, сообщает Baza .

Судя по ролику, дрон взорвался прямо рядом с домом мужчины. Взрыв был такой силы, что в квартире разбились окна.

«Летит… Е****! Е****! Е****! Е****!» — закричал оператор, когда запечатлел взрыв дрона.

По информации СМИ, в результате атаки дронов в Азове повреждено несколько домой и автомобилей. Обломки одного из беспилотников также упали на местный стадион.

В результате налета БПЛА есть жертвы — в поселке Долотинка погибла пенсионерка, когда дрон повредил многоквартирный дрон и обрушил плиту перекрытия.