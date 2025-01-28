Двум юным лыткаринцам вручили медали «За содействие СВО»

27 января в городском округе Лыткарино в гимназии № 7 корпусе 1 состоялось торжественное открытие года защитника Отечества, которое приуроченное 80-летию победы в Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Мероприятие было посвящено снятию блокады Ленинграда.

Двум ученикам гимназии участник СВО Роман и заместитель главы городского округа Лыткарино Николай Полютин вручили медали «За содействие СВО». Эти медали передали командиры воинской части, которые освобождают Курскую область от ВСУ. Ребят поблагодарили за вклад в сборе и передачи гуманитарной помощи бойцам.

Ярослав и Артем Заверюха учатся в двух корпусах гимназии № 7. Ребята регулярно участвуют в акциях, проводимых не только в стенах гимназии, но и на территории Лыткарина и Московской области. С 2022 года ребята занимаются помощью бойцам, отправляя необходимые вещи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.