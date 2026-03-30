Две женщины пострадали из-за попадания дронов в машины в Белгородской области

В селе Белянка в Белгородской области две мирные жительницы пострадали из-за атаки украинских беспилотников, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

FPV-дрон ударил по автомобилю, из-за чего он загорелся. Одна женщина получила множественные осколочные ранения. Ее доставили в Шебекинскую больницу в тяжелом состоянии.

«Предварительно, в машине еще могли находиться люди. Оперативные службы обследуют машину в светлое время суток», — заявил Гладков в Telegram-канале.

Еще один дрон попал в другой автомобиль. В результате оказалась госпитализирована женщина — у нее обширная рана спины и осколочные ранения живота. По предварительным данным, ее состояние оценивается как тяжелое.

