Два кроссовых мотоцикла передали бойцам СВО дзержинские приставы

Два кроссовых мотоцикла дзержинских нарушителей ПДД отправили в зону СВО

Два кроссовых мотоцикла, принадлежавших жителям Дзержинска, которые нарушали правила дорожного движения, были переданы бойцам СВО, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП по Нижегородской области.

Мотоциклы Motoland XR250 PRO и IRBIS TTR 250R были изъяты у дзержинцев, совершивших административные правонарушения в области ПДД.

Решение о конфискации было принято судом, учитывая высокую степень общественной опасности совершенных ими действий.

В министерстве обороны Российской Федерации посчитали, что данные мотоциклы, благодаря своим внедорожным свойствам, окажутся полезными для военнослужащих в зоне СВО.