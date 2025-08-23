Два беспилотника подавили в Санкт-Петербурге 23 августа

С помощью сил ПВО был подавлен дрон над Пушкинским районом Санкт-Петербурга, это произошло вдали от жилых строений, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Он подчеркнул, что в результате инцидента нет повреждений конструкций и пострадавших. Специалисты начали проведение необходимых техмероприятий по обеспечению безопасности.

Также, как отметил Беглов, в Красносельском районе города был обезврежен еще один БПЛА. На месте падения работают специалисты экстренных служб. Пострадавших в происшествии нет.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что из-за инцидентов дал поручение перейти на режим повышенной готовности по всем структурным подразделениям.

Ранее пресс-служба министерства обороны РФ сообщала, что в субботу с 14:00 до 17:00 дежурными средствами ПВО над страной ликвидировано 32 украинских беспилотника. Из них четыре дрона сбили в Ленинградской области.