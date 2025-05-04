Духовно-Гуманитарный конвой Раменского благочиния совершил очередную поездку на Донбасс

По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Павла с 29 апреля по 1 мая 2025 г. состоялась очередная поездка Духовно-Гуманитарного конвоя Раменского благочиния на Донбасс. В поездке приняли участие фронтовые волонтеры на 4 автомобилях с прицепами, сообщила пресс-служба администрации Раменского муниципального округа.

Военнослужащим были отправлены автотранспорт, генераторы, обогреватели, электроинструменты, маскировочные сети, связанные в отделениях волонтерско-производственной группы «Жуковяз», инструменты, медикаменты, средства гигиены, сладости, домашнюю консервацию, личные посылки, карманные чайные наборы, которые пользуются особой популярностью.

Перед выездом в Казанском храме г. Раменское был отслужен молебен о путешествующих.

Духовно-гуманитарный конвой посетил 299 гвардейский парашютно-десантный полк 98-й гвардейской воздушно десантной бригады и передали им необходимое имущество и фанеру для строительства блиндажей.

Эвакуационной группе медицинской роты 57-й мотострелковой бригады были переданы автомобиль УАЗ, купленный и подготовлен организацией ООО «Сельхозактивы» квадрокоптеры, медикаменты, перевязочные материалы.

В танковый батальон 39-й отдельной мотострелковой бригады конвой доставил отремонтированный мотоцикл типа «Enduro 250», мотоцикл «Днепр», металл для защиты танков, инструменты для ремонта, личные посылки.

При посещении 433-го гвардейского мотострелкового полка передали мотоцикл «Днепр», маскировочные сети, антидроновые костюмы «Леший» и многое другое.

От воинов забрали в ремонт поврежденную мототехнику, генераторы.

Духовно-Гуманитарный конвой Раменского благочиния благодарит за отзывчивость всех неравнодушных людей и продолжает выполнять свою гуманитарную миссию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.