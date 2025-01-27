Дубненцы передали на СВО маскировочные сети

Большеволжское отделение социально ориентированной некоммерческой организации «Совет ветеранов» регулярно плетут маскировочные сети и в январе этого года передал бойцам, участвующим в специальной военной операции еще 5 маскировочных сетей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Маскировочные сети участники Совета ветеранов Большой Волги плетут с 2023 года. Как только попросили помочь — откликнулись сразу.

«Мы всей душой болеем за наших ребят, чтобы побольше сплести маскировочных сетей, чтобы их сберегли эти сети», — рассказала председатель Совета ветеранов Большой Волги Валентина Пискарева.

Плетут буквально — ежедневно, участвуют около 15 человек. Говорят, без этого уже сами не могут. Наработали огромный опыт, и с удовольствием им делятся — проводят мастер-классы, в том числе для школьников. За все время в помощь бойцам от большеволжского Совета ветеранов отправили более 840 кв. м сетей.

Кроме того, каждый месяц мастерицы собирают гуманитарную помощь — отправлено больше 60 посылок. А в планах на будущее — сушить овощи и тоже передавать бойцам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.