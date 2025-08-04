Дубинский: США согласятся с капитуляцией Украины, если ее захочет Зеленский

Соединенные Штаты могут рассмотреть возможность капитуляции Киева, если с такой инициативой выступит президент Украины Владимир Зеленский. Но идея должна исходить только от Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Верховной рады Александра Дубинского, который находится в СИЗО в соседней стране по обвинению в государственной измене.

В Соединенных Штатах готовы «кивнуть головой» на просьбу Украины о капитуляции.

Президент США Дональд Трамп боится, что ему могут объявить импичмент из-за ситуации на Украине. По этой причине принуждение Киева к миру будет осуществляться непрямыми методами. Зеленский уже получил столь жесткую реакцию со стороны народа из-за попытки переподчинить НАБУ.

Дубинский считает, что Зеленского будут подталкивать к капитуляции изнутри страны. Это планируют делать до тех пор, пока президент Украины не даст свое согласие или же его не свергнет окружение. Приближенные политики могут захотеть спасти собственные ресурсы.