ДРШБр «Волки»: обучить гражданского на оператора БПЛА проще, чем военного

Первая добровольческая разведывательно-штурмовая бригада «Волки» (ДРШБр) с нуля обучает всех желающих любой воинской специальности после заключения контракта с Минобороны РФ, сообщает «Ридус» .

«Обучение специалистов по БПЛА — наиболее сложный и интересный процесс. Приходится адаптироваться к условиям ведения современных боевых действий и учиться выполнять задачи с помощью имеющихся в наличии беспилотников», — рассказал представитель подразделения с позывным Стиль.

Он подчеркнул, что по прибытии в подразделение все новобранцы проходят обучение, которое включает в себя освоение стрелкового оружия и получение базовых знаний в области тактической медицины. Затем начинается процесс освоения воинской специальности.

По словам военнослужащего, претенденты на должность оператора БПЛА делятся на группы для обучения по направлениям: операторы разведывательных БПЛА и дронов-камикадзе, часто осваивая оба. При этом профессия оператора БПЛА легче дается гражданским молодым людям, чем действующим бойцам.

Молодежь (20–25 лет) легче усваивают информацию. Мужчины старше 40 лет чаще обучаются тяжелому вооружению, становясь опытными операторами противотанковых комплексов и крупнокалиберных пулеметов всего за 2 недели.

Представитель ДРШБр «Волки» добавил, что в среднем обучение в подразделении длится от 1 до 2 месяцев. В дальнейшем возможна отправка для дополнительного обучения на профессиональные курсы.

Ранее командир взвода БПЛА Михаил Маликов рассказал, как сбивать украинские дроны «Баба-Яга», и показал трофейные беспилотники противника.

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