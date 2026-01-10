Дроны «Бумеранг» теперь умеют скидывать противоавтомобильные шипы

сегодня в 11:30

Солдаты ВС РФ размещают противоавтомобильные шипы для блокировки движения транспорта украинских боевиков на оплотоволоконных FPV-дронах «Бумеранг». Также БПЛА могут переносить и другие предметы для сброса соратникам, рассказал ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Дроны «Бумеранг» создали инженеры из Москвы. На такие беспилотники устанавливают особые «сбросники». Они могут переносить противоавтомобильные шипы.

Их применяют для сбрасывания на дороги для блокировки движения транспорта ВСУ. При этом «Бумеранги» отправляют туда, где есть риск попасть под удар противника.

Оптоволоконные беспилотники могут долетать, делать сбросы с водой, провизией, аккумуляторами, боеприпасами. Затем они возвращаются.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.