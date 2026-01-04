Дроны атакуют Москву: сбито более 30 вражеских беспилотников

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили более 30 вражеских дронов на подлете к российской столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

В связи с массированной атакой БПЛА в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на полеты. В настоящее время задерживаются рейсов, наблюдаются очереди из пассажиров. Из-за временных ограничений самолеты массово разворачиваются при подлете к Москве.

Накануне вечером ВСУ также попытались атаковать Москву с помощью беспилотников. Дежурные средства ПВО ликвидировали вражеские объекты на подлете к городу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.