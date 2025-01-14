ДОСААФ и «Эспаньола» подписали партнерское соглашение

ДОСААФ и 88-я добровольческая бригада «Эспаньола», принимающая участие в СВО, заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает Ridus.ru .

Основным направлением их взаимодействия станет помощь в разработке, тестировании и внедрении современных технологий военно-гражданского назначения. В частности, это касается беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиоэлектронной разведки (РЭР) и робототехники.

Кроме того, вторым важным аспектом партнерства между ДОСААФ и «Эспаньолой» является подготовка специалистов в области военно-гражданских профессий — от тактической медицины до работы с разнообразными техническими средствами и технологиями.

Подписание соглашения прошло при участии исполняющего обязанности председателя ДОСААФ Алексея Завизьона и комбрига «Эспаньолы» Станислава Орлова.