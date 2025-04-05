Донецк впервые с начала конфликта подвергся массовой атаке ударных БПЛА

Киевские власти впервые с начала специальной военной операции (СВО) использовали для удара по Донецку боевые дроны дальнего действия, об этом сообщили РИА Новости в управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики (ДНР).

Власти ДНР сообщили, что ночная массированная атака со стороны ВСУ по Донецку с применением боевых дронов стала первой с начала конфликта.

На момент публикации заметки информации о разрушениях, пострадавших или погибших не поступало.

Ранее в УФСБ РФ по ДНР сообщили, что ночью силы ПВО уничтожили над Донецком сразу 28 украинских беспилотников, с помощью которых противник пытался нанести ущерб региону.