Домодедовское отделение «Боевого братства» отправило помощь бойцам СВО

Домодедовское отделение «Боевого братства» с первых дней специальной военной операции отправляет гуманитарные конвои на Донбасс и в пострадавшие регионы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Десятки коробок с самыми разнообразными вещами, необходимыми и в быту гражданского населения и военных. Собрано жителями Домодедова. С любовью и заботой. «С zаботой о наших» — так и пишут на посылках. Эти слова тоже добавляют бойцам боевого духа.

«Работаем активно, все рода войск. Это и танковые подразделения, противовоздушная оборона, минеры, сапёры, РСЗУ, авиация, пехота. Задача: максимально охватить наибольшее количество подразделений и военнослужащих. Помощь должна быть многогранной, многовекторной и нужной», — отметил руководитель Домодедовского отделения «Боевого братства» Сергей Низовкин.

Сергей Низовкин недавно возглавил Домодедовское отделение «Боевого братства», но фронту помогает давно, с сентября 2022 года. Позади 30 поездок. У местного депутата, председателя правления Домодедовского отделения «Боевого братства» Алексея Кирина это 100-й гуманитарный конвой. Каждая поездка, говорит, как отчёт перед теми людьми, кто здесь, в тылу, помогает фронту.

«Люди, которые здесь, начиная от бабушек, от пенсионеров, они этим живут. У меня Галина Викторовна носки вяжет. За 2024 год больше 500 пар связала. Другая, Галина Сергеевна, закрутки делает. Еще одна пенсионерка яблоки сушит. И таких моментов очень много, когда люди понимают, что они делают доброе дело, делают его не только для себя, а вообще для всей страны, для Родины», — сказал председатель правления Домодедовского отделения «Боевого братства», депутат совета депутатов городского округа Домодедово Алексей Кирин.

Член «Боевого братства» Олег Жестков тоже регулярно в составе гуманитарного конвоя отправляется на Донбасс. Рассказывает: последние поездки стали более напряженными.

«Первые поездки были, мы практически на линию фронта приезжали. С проблемами: не пускали, но туда можно было прорваться, чтобы привезти ребятам то, что им нужно. То сейчас в общем-то, чтобы проехать куда-то дальше, есть большие проблемы. 15 километров это небезопасная зона, и обычно ребята уже выезжают куда-то в тыловые районы, чтобы забрать то, что мы им привозим», — пояснил член Домодедовского отделения «Боевого братства» Олег Жестков.

А привозят гуманитарную помощь регулярно. Только домодедовское отделение «Боевого братства» отправляет грузы еженедельно.

«От всей души благодарю за все, что вы делаете, участников братства, его руководителя Сергея Низовкина, председателя правления Алексея Кирина», — глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.