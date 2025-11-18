Домодедовское отделение Ассоциации ветеранов СВО решило уже около 120 обращений

Домодедовское отделение Ассоциации ветеранов СВО продолжает принимать обращения от участников специальной военной операции и их близких. С момента начала работы здесь решили порядка 120 вопросов, связанных как с бытовыми ситуациями, так и со сложными юридическими и социальными запросами, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

К Ассоциации обращаются за консультациями по мерам поддержки, оформлению выплат, медицинской помощи, восстановлению документов, социальной адаптации, трудоустройству. Каждое обращение рассматривается индивидуально: бойцам помогают подобрать оптимальные решения, сопровождают в инстанциях, дают разъяснения и берут ситуацию под личный контроль.

Руководитель отделения Сергей Рябов — сам участник спецоперации – регулярно проводит личные приёмы. По его словам, задача Ассоциации не только в том, чтобы закрывать конкретные вопросы, но и в том, чтобы помогать ребятам возвращаться к стабильной мирной жизни, находить своё место и поддержку.

Один из недавних примеров – история бойца с позывным «Ветер», который после демобилизации обратился за содействием в поиске работы. В Ассоциации провели консультацию, подобрали варианты, организовали встречу с работодателями.

«Место работы мне подошло по моим физическим данным, по моим условиям и по моей бывшей специализации. Мы ездили в технопарк для ознакомления с рабочими местами. И я встретился с парнем, который служил даже в моём полку. Очень приятно было», – рассказал боец.

Сейчас мужчина успешно работает и применяет свои навыки в мирной профессии – пример того, как адресная поддержка помогает бойцам уверенно возвращаться к гражданской жизни.

Вступить в члены Ассоциации ветеранов СВО в Домодедово или получить консультацию можно по адресу: г. Домодедово, ул. Советская, д. 8, пн–пт: 9:00–17:00, тел. +7 (496) 792-42-52, +7 (925) 060-60-97.