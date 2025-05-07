«Дом трясло»: жительница Красноармейска рассказала о ночной атаке дронов

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Жительница Красноармейска рассказала, что во время ночных ударов БПЛА дом трясло

В ночь на 7 мая во время удара украинских беспилотников рядом с НИИ в Красноармейске Московской области прозвучали взрывы. О них Lenta.ru рассказала местная жительница, которая живет через дорогу.

Сначала девушка думала, что проходят испытания. Однако после двух взрывов стало ясно, что происходит атака БПЛА.

Ночью около 02:00 были нанесены удары дронами. Жительница Красноармейская испугалась. Люди вышли на балконы и смотрели за происходящим.

Сбитые беспилотники приземлились в лесном массиве. После этого там обнаружили зарево. За центральным зданием предприятия услышали громкий грохот.

«Дом трясло, запах стоял», — поделилась женщина.