Долгопрудненцы собирают детей в школу вместе с Ириной Родниной

Ежегодно с 2014 года партийная акция «Собери ребенка в школу» помогает подготовить к учебному году тысячи ребят по всей стране. Депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина посетила Долгопрудный для участи я в акции, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россияя».

Целевая аудитория акции — дети участников СВО, ребята из малообеспеченных и попавших в трудную жизненную ситуацию семей, в этом году часть подарков отправится также к школьникам новых территорий РФ. В прошлом году почти 1000 долгопрудненцев приняли участие в акции. Благодаря им местное отделение «Единой России» помогло подготовить к школе детей из более чем 50 семей. В этом году долгопрудненские единороссы уверены в росте статистики: уже за первую неделю акции один бокс уже полностью собран.

Ирина Роднина пополнила волшебную коробку помощи «Собери ребенка в школу» учебными наборами.

«Каждый год акция показывает свою востребованность. Все больше людей приобщается к участию — и как меценаты, и как получатели», — говорит депутат.

Семья Натальи Пастуховой — вдовы участника СВО, мамы пятерых детей, среди которых есть «особенные» ребята — участвует в проекте с самого его начала. Сын Натальи Ставр стал одним из первых юных участников акции в этом году: ему Ирина Роднина лично вручила набор отличника.

«Акция „Собери ребенка в школу“ дает огромную поддержку всем, кто в этом нуждается. Действительно, не у всех есть возможность купить своим детям дорогие, модные канцтовары. Все подарки от „Единой России“ становятся ярким и очень нужным подспорьем в подготовке к учебному году», — рассказала Наталья Пастухова. А довольный Ставр добавил: «Опять у меня будут самые красивые тетради в классе!».

В ходе встречи с однопартийцами Ирина Роднина вручила благодарности местным единороссам. Муниципальный депутат Евгений Михайленко, члены МПС Филипп Базяк и Артур Давидьянц активно участвуют в благотворительности и поддержке участников СВО. Их депутат сердечно поблагодарила за отзывчивость и неравнодушие.

Финальным штрихом визита Ирины Родниной в Долгопрудный стала передача от лица местного отделения «Единой России» маскировочных сетей, нашлемников и уникальных защитных накидок «Панцирь» жителю города, бойцу СВО Евгению Рштуни. Молодой человек последний день находится в отпуске, и таким образом местные единороссы решили поддержать земляка и подарить сеть как символ удачи и скорой Победы.

«Внимание долгопрудненских партийцев всегда поддерживает и придает сил. Такие подарки не просто необходимы на передовой. Они каждый раз становятся знаком того, что моим землякам не все равно, что о нас помнят и заботятся», — говорит Евгений Рштуни.

«Очень многогранное событие сегодня дало возможность реализовать сразу несколько добрых дел. Надеюсь, что, доставая на уроке из нового рюкзака тетрадки и ручки, дети вспомнят об этой акции. И эти воспоминания станут для них стимулом продолжить в ней участие потом — уже взрослыми меценатами. Что касается передачи маскировочных сетей — это важный знак поддержки долгопрудненских партийцев. Каждый раз, бывая в этом городском округе, убеждаюсь, что долгопрудненцы ценят и уважают друг друга», — поделилась Ирина Роднина по завершении встречи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.