Долголеты Балашихи продолжают изготавливать окопные свечи для отправки в зону СВО

В Балашихе продолжается активная работа по поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. В центр объединения гражданских инициатив «Единые», работающий на базе общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия», поступило обращение от бойца СВО, проживающего в микрорайоне 1 Мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Он попросил о помощи в обеспечении военнослужащих автозапчастями, предметами первой необходимости, маскировочными сетями и, что особенно важно в холодное время года, окопными свечами. На этот запрос оперативно откликнулись участники клуба «Активное долголетие», партийцы и «Фонд поддержки ветеранов ВОВ и ветеранов трудового фронта «Защита».

«Участники клуба «Активное долголетие» залили более 200 окопных свечей. Они войдут в новый гуманитарный груз. На сегодня запрос состоит из автомобильных запчастей и расходных материалов, ГСМ, раций, аккумуляторов и пауэрбанков. Часть необходимого уже подготовлена», — рассказал член фракции «Единая Россия», председатель правления «Фонда поддержки ветеранов ВОВ и ветеранов трудового фронта «Защита» Сергей Чураков.

Этот пример демонстрирует истинное единство и сплоченность общества. Балашихинские долголеты активно участвуют в поддержке наших защитников, отдавая тепло своих сердец и проявляя заботу о тех, кто находится на передовой. В ближайшее время гуманитарный груз, собранный с участием долголетов, будет отправлен в зону СВО, согревая сердца наших бойцов не только теплом свечей, но и заботой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.