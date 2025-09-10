Добрый ангел: волонтер вытаскивает бойцов СВО из огня

Глава фонда «Добрый ангел» Екатерина Мезинова вместе с мужем Юрием с начала специальной военной операции спасают гражданских и солдат ВС РФ с линии огня: бойцы делятся с волонтерами страшными подробностями боев и жизни на фронте, сообщает kp.ru .

«Чтобы попасть на первую линию, нужно знание тактической медицины и навыки вождения. Нужны два водителя в машине, мало ли что случится?! Недавно я ездила на полигон, училась обращению с оружием. Чтобы можно было отстреливаться…» — сказала журналистам Екатерина.

На протяжении двух лет Мезинова и добровольцы вывозили в безопасные места примерно 700 граждан. При этом только за последние два месяца она помогла почти сотне людей вернуться в свои дома.

По ее словам, самый страшный момент она запомнила в селе Селидово Донецкой республики осенью 2024 года. Украинские военные, отступая, учинили расправу над гражданскими лицами. Они забрасывали гранаты в подвальные помещения, где укрывались люди. По словам местного жителя, Владимира, он вместе с супругой и ребенком нашли убежище в доме родственников. Однажды утром, выйдя во двор, он внезапно услышал иностранную речь, предположительно, французскую, после чего раздались выстрелы.