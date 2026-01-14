Доброволец заключил контракт на военную службу в Балашихе ради будущего страны

Доброволец подписал контракт в центре спецподготовки «Витязь» в Балашихе, чтобы помочь Родине и обеспечить светлое будущее для страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Один из добровольцев прибыл в Московский областной пункт отбора граждан на военную службу Центра спецподготовки «Витязь» в Балашихе. Он рассказал, что решение заключить контракт принял после долгих раздумий, считая это вкладом в стабильность и помощь Родине.

В центре спецподготовки «Витязь» на Восточном шоссе, вл. 2, кандидаты проходят медицинское освидетельствование, оформляют документы, получают юридическую консультацию, открывают банковские счета, оформляют справки о льготах и выплатах, а также проходят первичное обучение. Такая поддержка и внимание к каждому солдату, по мнению представителей центра, способствуют успеху.

Бойцы, заключившие контракт, могут рассчитывать на меры социальной поддержки. Дополнительная информация о работе центра доступна на сайте контрактмо.рф и по телефонам: +7 (498) 732-80-47, +7 (919) 446-64-02 (WhatsApp, Telegram), +7 (905) 775-40-30, +7 (905) 775-40-90.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту открыт для того, чтобы уделять максимальное внимание бойцам. По этому вопросу идет постоянный контакт с Минобороны России.

«В Балашихе мы открыли пункт приема, потому что это важно. Важно уделить максимально внимания тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал глава региона.