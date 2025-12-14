Доброволец сыграл свадьбу в ЦСП «Витязь» в Балашихе

В пункте отбора на военную службу по контракту Центра спецподготовки «Витязь» в Балашихе прошло по-настоящему символичное событие — доброволец Максим и его избранница Евгения зарегистрировали брак на территории центра, где жених проходит подготовку перед отправкой в зону специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Максим обучается по специальной программе подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Перед отъездом на СВО он принял решение сыграть свадьбу в пункте отбора, чтобы разделить этот значимый момент с будущими сослуживцами.

«Мы познакомились около года назад. Сначала просто общались, а потом поняли, что у нас одинаковые семейные ценности и взгляд на жизнь. Практически сразу стало ясно, что мы дальше пойдем вместе», — рассказала Евгения.

Максим и Евгения родом из разных регионов: он — из Коломны, она — из Краснодара. Однако расстояние не стало препятствием для их решения создать семью.

«Если люди действительно хотят быть вместе, никакие расстояния не помеха. Я рад, что Женя поддержала мое решение подписать контракт и провести церемонию здесь. Для меня важно было отметить этот день со своими сослуживцами, с теми, с кем мы будем вместе выполнять боевые задачи. Они разделили со мной этот счастливый день, и это действительно много значит», — поделился Максим.

Особым сюрпризом для молодоженов стало поздравление от сослуживцев — обручальные кольца были доставлены с помощью беспилотников, что символично подчеркнуло одно из направлений подготовки добровольца.

Максим имеет большой управленческий опыт. Он работал руководителем отдела снабжения, отдела продаж, техническим директором и начальником производства. Решение отправиться на СВО доброволец принял осознанно.

«В какой-то момент я понял, что мне нужно идти и помогать своим. Это было взвешенное решение, основанное на чувстве ответственности и любви к своей стране», — отметил Максим.

В Центре спецподготовки «Витязь» в Балашихе (Восточное шоссе, вл. 2) каждый желающий может пройти медицинское освидетельствование, оформить документы, получить юридическую консультацию, открыть банковский счет, оформить справки о полагающихся льготах и выплатах, а также пройти первичное обучение.

Получить дополнительную информацию о работе Центра спецподготовки «Витязь» в Балашихе можно на сайте контрактмо.рф, а также по телефонам:

+7 (498) 732-80-47;

+7 919 446-64-02 (WhatsApp, Telegram);

+7 905 775-40-30;

+7 905 775-40-90.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.