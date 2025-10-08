Доброволец рассказал, почему решил заключить контракт в Балашихе

Один из добровольцев прибыл в Московский областной пункт отбора граждан на военную службу Центра спецподготовки «Витязь» в Балашихе. Он рассказал о причинах, по которым решил подписать контракт, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Принял такое решение, потому что хочу отдать долг своей Родине, так как мои деды и прадеды тоже воевали за справедливость и свободу страны», — рассказал доброволец.

В Центре спецподготовки «Витязь» в Балашихе (Восточное шоссе, вл. 2) каждый желающий может пройти медицинское освидетельствование, оформить документы, получить юридическую консультацию, открыть банковский счет, оформить справки о полагающихся льготах и выплатах, а также пройти первичное обучение. Такая системная поддержка и понимание важности каждого солдата играют важную роль в победе.

Помимо этого, бойцы, заключившие контракт на военную службу, могут рассчитывать на меры социальной поддержки.

Получить дополнительную информацию о работе Центра спецподготовки «Витязь» в Балашихе можно на сайте контрактмо.рф, а также по телефонам: +7 (498) 732-80-47; +7 (919) 446-64-02 (WhatsApp, Telegram); +7 905 775-40-30; +7 (905) 775-40-90.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.