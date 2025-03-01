Дмитровские активисты испекли и передали 200 блинов участникам СВО

По случаю Масленицы в дмитровском кафе «Косолапово» депутат Московской областной Думы Марина Шевченко вместе с руководителем подмосковной «Молодой Гвардии» Дианой Алумянц, главой местного отделения фонда «Защитники Отечества» Екатериной Майоровой и командой дмитровских молодогвардейцев испекли больше 200 блинов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа.

Ароматные, золотистые — как символ весны и домашнего тепла, они отправились к участникам СВО, находящимся на реабилитации в одном из санаториев Дмитровского муниципального округа. «Мы не могли остаться в стороне от такого праздника, как Масленица, и решили порадовать наших ребят, проходящих реабилитацию.

Блины — это символ солнца, тепла и домашнего уюта, надеемся, что наш небольшой вклад поможет им почувствовать заботу и поддержку», — отметила Диана Алумянц.

Горячие угощения бережно доставили в санаторий. Военнослужащие, тронутые вниманием, благодарили за подарок, а организаторы пожелали им сил, скорейшего выздоровления и возвращения домой.

«Поддержка наших героев — это наш общий долг. Важно, чтобы ребята чувствовали, что мы помним о них и ценим их вклад в защиту нашей страны. Мы продолжим и дальше оказывать им всю необходимую помощь», — подчеркнула Марина Шевченко.

А Екатерина Майорова добавила: «Совместные дела объединяют. Надеюсь, это станет нашей доброй традицией!»

«Дмитровчане всегда с большой теплотой и трогательной заботой участвуют в мероприятиях, направленных на помощь участникам СВО, будь то наши земляки или бойцы из других регионов, находящиеся на лечении и реабилитации в нашем округе. Такое единство — это наша сила и гордость», — подчеркнул глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.